Мир стоит на пороге радикальных изменений, которые пока трудно осознать.

Развитие искусственного интеллекта изменит рынок труда. Но не следует ожидать, что эта технология создаст новые рабочие места. Такое мнение высказал бывший главный бизнес-директор инновационной лаборатории Google X Мо Гавдат, которого цитирует CNBC.

Это "стопроцентная чушь", - заявил Гавдат в подкасте "Дневник генерального директора". Он в частности сослался на свой недавний опыт создания приложения с помощью искусственного интеллекта: проект, для которого в прошлом понадобилось бы 350 разработчиков, он создал вместе еще с двумя специалистами.

Даже те профессии, где на сегодня не обойтись без участия человека, постепенно будут сокращать потребность в реальных рабочих руках. В этом контексте Гавдат упомянул в частности видеоредакторов, подкастеров и даже руководителей.

Видео дня

По мнению эксперта, дольше всего от увольнения будут защищены профессионалы, которые лучше всего справляются со своей работой. Но даже они не будут в безопасности вечно.

Искусственный интеллект "будет лучше людей во всем, включая должность генерального директора. Наступит время, когда большинство некомпетентных генеральных директоров будут заменены", - сказал Гавдат.

Вместе с тем Гавдат убежден, что распространение искусственного интеллекта не будет означать упадок человечества. По его мнению, общество, работающее на базе искусственного интеллекта, потребует определенного универсального базового дохода - денежной поддержки, которую будут получать все, работают они или нет.

Искусственный интеллект: последние новости

Как писал УНИАН, искусственный интеллект сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, которые можно легко автоматизировать. Вместе с тем те профессии, где автоматизация при современном уровне технологий невозможна, пока не испытали никакого влияния искусственного интеллекта. Это касается, например, строительных профессий.

Также мы рассказывали, что человечество вымрет из-за искусственного интеллекта с вероятностью в 95%, если не изменит нынешний курс. Такое мнение высказал, бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес.

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