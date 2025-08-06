Развитие искусственного интеллекта изменит рынок труда. Но не следует ожидать, что эта технология создаст новые рабочие места. Такое мнение высказал бывший главный бизнес-директор инновационной лаборатории Google X Мо Гавдат, которого цитирует CNBC.
Это "стопроцентная чушь", - заявил Гавдат в подкасте "Дневник генерального директора". Он в частности сослался на свой недавний опыт создания приложения с помощью искусственного интеллекта: проект, для которого в прошлом понадобилось бы 350 разработчиков, он создал вместе еще с двумя специалистами.
Даже те профессии, где на сегодня не обойтись без участия человека, постепенно будут сокращать потребность в реальных рабочих руках. В этом контексте Гавдат упомянул в частности видеоредакторов, подкастеров и даже руководителей.
По мнению эксперта, дольше всего от увольнения будут защищены профессионалы, которые лучше всего справляются со своей работой. Но даже они не будут в безопасности вечно.
Искусственный интеллект "будет лучше людей во всем, включая должность генерального директора. Наступит время, когда большинство некомпетентных генеральных директоров будут заменены", - сказал Гавдат.
Вместе с тем Гавдат убежден, что распространение искусственного интеллекта не будет означать упадок человечества. По его мнению, общество, работающее на базе искусственного интеллекта, потребует определенного универсального базового дохода - денежной поддержки, которую будут получать все, работают они или нет.
Искусственный интеллект: последние новости
Как писал УНИАН, искусственный интеллект сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, которые можно легко автоматизировать. Вместе с тем те профессии, где автоматизация при современном уровне технологий невозможна, пока не испытали никакого влияния искусственного интеллекта. Это касается, например, строительных профессий.
Также мы рассказывали, что человечество вымрет из-за искусственного интеллекта с вероятностью в 95%, если не изменит нынешний курс. Такое мнение высказал, бывший инженер Google и Microsoft Нейт Соарес.