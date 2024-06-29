Санкции направлены на решение проблемы их обхода.

Совет Европейского Союза в субботу, 29 июня, принял новые ограничительные меры, направленные против белорусской экономики, учитывая участие режима этой страны в незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войне России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета.

Отмечается, что эти комплексные меры направлены на отражение нескольких ограничительных мер, которые уже действуют против России, и таким образом решают проблему обхода, которая возникает вследствие высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками. При этом введенные меры коснутся различных отраслей белорусской экономики.

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Совет ЕС продлевает запрет на экспорт товаров и технологий двойного/передового назначения, а также вводит дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать увеличению промышленного потенциала Беларуси.

Дальнейшие ограничения также вводятся на экспорт в Беларусь товаров и технологий морского судоходства, а также предметов роскоши.

Что касается импорта, будет запрещено прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать, в частности, золото и алмазы из Беларуси, а также гелий, уголь и минеральные продукты, включая сырую нефть. Последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

Услуги

Совет запрещает оказывать определенные услуги Беларуси, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от имени или по их указанию:

бухгалтерские услуги, аудиторские услуги, включая государственный аудит, налоговые консультационные услуги, консультационные услуги по вопросам бизнеса и управления и услуги по связям с общественностью;

архитектурные и инженерные услуги, а также консультационные услуги по ИТ и юридические консультации;

услуги по рекламе, исследования рынка и опросы общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции и технической проверке.

Транспорт

Совет расширяет запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС на прицепах и полуприцепах, зарегистрированных в Беларуси, в том числе на грузовиках, зарегистрированных за пределами Беларуси.

Чтобы минимизировать риск обхода, операторам ЕС, которые принадлежат на 25% или более белорусскому физическому или юридическому лицу, должно быть запрещено становиться автотранспортным предприятием или перевозить товары автомобильным транспортом в Евросоюзе, в том числе транзитом.

Антиобход

Решение требует от экспортеров ЕС включить в свои будущие контракты так называемую "статью о запрете Беларуси", с помощью которой они договорно запрещают реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси чувствительных товаров и технологий, боевых товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чтобы минимизировать риск обхода, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-технологическому укреплению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товары, которые могли бы способствовать увеличению промышленных мощностей Беларуси, товары и технологии для использования в авиационной или космической промышленности, а также оружия, экспортируемого из ЕС.

Кроме того, чтобы помочь противостоять реэкспорту военных товаров, найденных в Украине или критических для развития российских военных систем, было решено, что операторы ЕС, которые продают такие боевые товары третьим странам, должны ввести механизмы надлежащей осмотрительности, способные выявлять и оценивать риски реэкспорта в Россию и снижать их.

Наконец, материнские компании из ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы гарантировать, что их дочерние компании в третьих странах не участвуют в любой деятельности, которая может привести к результатам, которые пытаются предотвратить санкции.

Защита операторов ЕС

Пакет также включает меры, которые позволяют операторам ЕС требовать компенсацию за ущерб, причиненный белорусскими физическими лицами и компаниями из-за применения санкций и экспроприации, при условии, что гражданин страны-члена ЕС или соответствующая компания не имеет эффективного доступа к средствам правовой защиты.

Санкции против Беларуси - последние новости

В марте УНИАН сообщал, что польско-белорусская граница забита фурами. Загруженные тяжеловозы проезжали там один за другим.

Водители рассказали, что едут перегружать товар на фуры, которые дальше направляются в Россию.

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