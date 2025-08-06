В Украине некоторые виды саранчи периодически дают вспышки численности.

В Украине обитает несколько видов саранчи, которые относятся к опасным. Одним из них является саранча перелетная, но в мире есть и более опасные виды этих насекомых. Об этом рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим в комментарии "Телеграфу".

"У нас из таких наиболее опасных - это перелетная саранча, итальянский прус и марокканская кобылка", - поделился эксперт.

Халаим отметил, что два последних вида периодически дают вспышки численности. Тем не менее их стаи значительно меньше, чем у перелетной саранчи.

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Энтомолог добавил, что итальянский прус и марокканская кобылка не сильно влияют на сельское хозяйство, но все же вред от них иногда тоже бывает.

"Если смотреть в мировом масштабе, есть еще пустынная саранча, но она распространена в странах Африки и на Ближнем Востоке. Она, в отличие от нашей перелетной саранчи, может размножиться почти в течение всего года. Если наша дает одно поколение, то там три, четыре, пять поколений может за год развиваться. Она больше приспособлена к миграциям, большие дистанции может преодолевать за день. Пустынная саранча является наиболее опасным вредителем. Но, слава Богу, его у нас нет", - подчеркнул Халаим.

Почему в Украине наблюдается нашествие саранчи

Ранее кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал, что этим летом по южным регионам Украины распространилась саранча из-за засушливой весны.

Эксперт отметил, что у саранчи четкий однолетний цикл развития. В Украине зиму она переживает на стадии кубишки. Он объяснил, что это такая яйцекладка, в которой примерно 80 яиц.

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