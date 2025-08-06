6 августа считается большим праздником в церкви и в народных обычаях.

6 августа - важная дата для верующих. О том, какой сегодня церковный праздник, знают даже некоторые далекие от религии люди. А в мире наступает несколько важных миротворческих инициатив. В украинских народных верованиях есть много обычаев о сегодняшнем дне.

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Какой сегодня праздник церковный

Для православных людей эта дата особенна. В современном стиле 6 августа - праздник Преображение Господне. Церковь вспоминает описанное в Библии событие, когда Иисус продемонстрировал апостолам своё божественное происхождение.

Если вас интересует, что за праздник сегодня по старому стилю, то помолитесь киевским князям Борису и Глебу.

Какой сегодня праздник в мире

6 августа родились многие всемирно известные люди. Перечислим наиболее выдающихся - химик Уильям Волластон, поэт Альфред Теннисон, бактериолог Александер Флеминг, художник Энди Уорхол, актриса Мишель Йео, кинорежиссер М. Найт Шьямалан, актриса Вера Фармига.

ООН учредила такие праздники сегодня, как Всемирный день против ядерного оружия и День врачей за мир. Такие праздники сегодня введены из-за того, что в эту дату 1945 произошла ядерная бомбардировка японского города Хиросима. Тогда человечество в полной мере осознало, какой страшной силой обладает такое оружие.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди достойных упоминания украинцев появились на свет 6 августа театральный актер Степан Бондарчук, военный УНР Михаил Крат, журналист Борис Деревянко, футболист и тренер Евгений Кучеревский, кикбоксер Игорь Вовчанчин.

Хотя официальный праздник сегодня в Украине отсутствует, повод для празднования всё же есть. Каждый может присоединиться к народным традициям празднования Яблочного Спаса.

Какой праздник 6 августа в народе

Приметы об этой дате предвещают осеннюю погоду:

похолодало - к прохладному сентябрю;

если стоит жара, то будет долгое бабье лето;

идет дождь - к дождливой осени.

У наших предков этот день называлсяЯблочный Спас, Второй Спас или Великий Спас. Его главными обычаями были освящение фруктов и мёда в церкви, приготовление яблочных блюд, посиделки с родными. Перед трапезой можно съесть по освященному яблоку и при этом загадать желание.

У крестьян праздник сегодня считался переломом между летом и осенью. Начинался сезон жатвы, а для хорошего урожая люди собирали молодые колоски и делали выпечку.

Что нельзя делать сегодня

Запреты этого дня обусловлены тем, какой сегодня праздник отмечает церковь. В Преображение запрещено ссориться, завидовать, пить алкоголь, работать на участке. Также стоит помнить, что в Успенский пост запрещено есть мясо, яйца и молочную еду, но в честь торжества можно отведать рыбу.

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