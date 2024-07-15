Если граждане не будут выполнять такие правила, тогда их машину могут конфисковать.

С 16 июля Латвия перестанет пропускать в страну автомобили, которые зарегистрированы в Беларуси. Об этом пишет Delfi, ссылаясь на Службу государственных доходов Латвии.

Въезд был запрещен машинам с белорусскими номерами как через белорусско-латвийскую границу, так и через пограничные переходы между Латвией и РФ. Исключения будут составлять лишь транспортные средства дипломатических и консульских представительств.

В налоговой службе предупредили, если владельцы автомобилей с белорусскими номерами, которые пытаются пересечь границу Латвии, откажутся выполнять требования таможенников, то может быть принято решение о конфискации транспортного средства.

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Такое решение было принято в рамках нового пакета санкций ЕС против Беларуси. В нем также говорится о запрете импорта товаров, благодаря которым Беларусь может владеть своими источниками доходов различными способами, из-за чего страна может участвовать в российской агрессии против Украины.

Кроме того, Минюст Латвии разрабатывает законопроект, который будет запрещать транспортным средствам, зарегистрированным в Беларуси, находиться в стране, в частности пересекать границу транзитом.

В то же время те машины с белорусскими номерами, которые уже находятся в стране, необходимо будет перерегистрировать в Латвии. В свою очередь автомобили нарушителей будут конфискованы и переданы в пользу Украины.

Такие требования в Латвии уже действуют в отношении автомобилей с российскими номерами. Таким авто разрешено только один раз проехать через страну транзитом. Въезд автомобилей с российской регистрацией также запрещен на территорию Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши.

Как Латвия поддерживает Украину в войне против РФ

Как писал УНИАН, Латвия передаст Украине еще 2500 боевых дронов. Первые партии БпЛА должны поступить в июле.

"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии", - отметил министр обороны страны Андрис Спрудс.

Также сообщалось, что Латвия инвестирует миллионы в коалицию беспилотников для Украины. Министр обороны страны заявил, что к производству дронов будут привлекать местные латвийские компании.

"Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников", - рассказывал ранее политик.

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