Минобороны Литвы разработало план защиты от "зеленых человечков"

Это должно помочь в случае, если, к примеру, в Литве повторился бы украинский сценарий, когда на территории Украины действовали так называемые "зеленые человечки", сообщил министр обороны Юозас Олекас и командарм генерал-майор Йонас-Витаутас Жукас, передает delfi.lt.

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По словам Йонас-Витаутаса Жукаса, согласно законопроекту будут сформированы и подготовлены силы быстрого реагирования для ответа на неконвенционные угрозы на территории страны. Предполагается, что в состав этих сил войдут элементы ВВС, спецопераций и логистика. Всего - 2500 военных.

"Мы хотим создать силы, которые станут первым препятствием – силы первичного реагирования на действия на территории Литвы. Чтобы эти силы, имея время реакции от 2-х до 24-х часов, могли бы отреагировать и дать возможность другим военным силам и частям мобилизироваться или укомплектовать силы, призвав на службу запасников", – сказал военнослужащий.

Он отметил, что Литва не может концентрироваться только на помощи союзников и планируемые силы быстрого реагирования НАТО. "Мы должны прилагать все усилия, чтобы литовская армия была сама готова немедленно реагировать на гибридную войну", - отметил Йонас-Витаутас Жукас.

В свою очередь министр обороны Юозас Олекас пояснил, что предлагаемые поправки будут действовать практически. В соответствии с проектом, если появится угроза, президент подпишет декрет, согласно которому определенная территория будет объявлена военной. В результате армия получает право использовать силы на установленной территории, чтобы погасить очаг конфликта. У парламента будет возможность отозвать декрет президента.

Министр не уточнил, сколько денег потребуется на создание сил быстрого реагирования, однако отметил, что они будут созданы в результате реорганизации имеющихся воинских частей.

По словам Юозаса Олекаса, в процессе подготовки проекта учитывался опыт других стран, включая Украину.