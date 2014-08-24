В столице Литвы спели гимн Украины и зажгли огонь солидарности

В полночь 24 августа в Вильнюсе певица и активистка Руслана вместе с литовцами зажгла символический огонь солидарности с Украиной.

На центральной площади Вильнюса собрались тысячи людей, чтобы показать свое единство и поддержку Украины, сообщает ТСН.uа.

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Ровно в 00:00 в Вильнюсе начали звонить в колокола, и Руслана традиционно исполнила Гимн Украины. Напевая, она держала над головой плакат с надписью "Я горда за свою страну. Я живу в стране света. Украина".

После чего певица и активистка пронесла факел мира от сцены к центру Кафедральной площади и зажгла символический огонь, который должен принести мир в нашу страну и объединить мир в борьбе Украины за независимость.

Литовцы также зажгли свои огоньки для Украины. В этот момент певица не сдержалась и заплакала прямо на сцене. "Я впервые заплакала во время выступления... Я увидела, сколько людей искренне болеют за нас, я увидела, как люди плачут, разделяя боль... и не сдержала своих слез... Сколько еще должно погибнуть украинцев, чтобы мир остановил агрессию Кремля?.." - говорит она.

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Днем Руслана также приняла участие в торжествах при участии президента Литвы Дали Грибаускайте. "Она взяла мой фонарик с Майдана, и мы вместе зажгли свет мира. Я лично поблагодарила за видеопоздравление на украинском языке ко Дню Независимости нашей страны", - рассказала певица.