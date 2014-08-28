Литва решительно осуждает военное вторжение России в Украину

16:36, 28 августа 2014
Политика
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Литва решительно осуждает военное вторжение России в Украину.

REUTERS

Об этом сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте в Twitter.

«Литва решительно осуждает военное вторжение России в Украину», - написала она.

«Это угроза международному миру и безопасности», - добавила Грибаускайте.Читайте такжеГосдеп: Россия осуществляет прямое военное вторжение в Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 августа, президент Украины Петр Порошенко заявил о вторжении российских войск в Украину и созвал на 16.00 заседание Совета нацбезопасности и обороны для разработки плана дальнейших действий.

Также Порошенко подчеркнул, что Украина срочно будет инициировать созыв заседания Совета безопасности ООН. «Мир должен дать оценку резкому обострению ситуации в Украине», - сказал президент.

Кроме того, по его словам, Украина обратится к своим европейским партнерам с призывом созвать чрезвычайное заседание Совета Европейского Союза.

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