В Литве не исключают возможного вторжения РФ в страны Балтии для "защиты" русскоязычных

Защита прав русскоязычных за рубежом может стать предпосылкой для российской интервенции в страны Балтии, заявил министр обороны Литвы Юозас Олекас на заседании Комитета по безопасности и обороне Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, передает портал Delfi.lt.

«Россия выполняет десятилетнюю программу по вооружению и модернизации армии, уделяя особое внимание северо-западному направлению, а особенно Калининграду, который на самом деле становится российским военным бастионом», - отметил Олекас. Министр указал также на интеграцию военных сил России и Белоруссии.

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Глава военного ведомства Литвы призвал НАТО проводить больше совместных учений и разместить в регионе на постоянной основе сухопутные силы Альянса. По его мнению, аргумент, что это нарушит соглашение 1997 года, по которому НАТО в Восточной Европе не может создавать постоянные базы, уже устарел.

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Кроме того, Юозас Олекас считает, что Североатлантический альянс обязан дать Грузии ”ясный сигнал” о членстве, так как это в интересах не столько Тбилиси, сколько самого блока.