СМИ: Литва предложит ЕС "план Маршалла" для военной помощи Украины

Соответствующий документ планируется представить лидерам государств-членов ЕС в декабре этого года.

Об этом пишет 15min.lt со ссылкой на одного из авторов инициативы - председателя парламентского комитета по иностранным делам социал-демократа Бенедиктаса Юодка, передает Европейская правда.

Юодка заявил, что этот проект станет для Украины чем-то вроде "плана Маршалла" (экономической помощи Европе от США после Второй мировой войны. - Ред.).

"Это конкретный пример нашей стратегической помощи Украине. Конечно, я не могу сказать, поддержит ли его Европарламент, однако я намерен представить этот проект в начале декабря на встрече председателей комитетов иностранных дел национальных парламентов стран-членов ЕС с главой внешнеполитического ведомства ЕС Федерикой Могерини", - отметил Юодка.

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"В ближайшее время министерство обороны Литвы представит парламенту конкретный план помощи. А депутаты решат, принимать его или нет", - сообщил Юодка.

Однако в ведомстве опровергают такую возможность, отмечая, что Литва готова предоставлять украинцам только гуманитарную помощь.