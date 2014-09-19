Die Zeit: Это была бы капитуляция Европы

Об этом пишет Пётр Бурас в своей статье «Это была бы капитуляция Европы», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

После саммита НАТО было ясно: западный альянс не будет вмешиваться в украинско-российскую войну, в любом случае Украина может рассчитывать на техническую и финансовую помощь в модернизации ослабленной армии, но не на существенную военную помощь. Шансы украинцев в борьбе против российской агрессии сократились еще больше, несмотря на перемирие с сепаратистами, ситуация драматична - как для Украины, так и для Европы. Тем более срочно нужно обсудить сценарии политического решения конфликта, без табу.

Австрийскую модель – нейтральная Украина как буферная зона между и ЕС – неоднократно хвалили как чудо-решение. Известный американский политолог Джон Мирсхаймер недавно решительно настаивал на этом в интервью изданию Foreign Affairs. Идея вызвала большой резонанс в общественных дискуссиях, не в последнюю очередь в Германии. Однако, требование, что Киев и Запад должны брать пример с Австрии и стремиться к договору с Россией о нейтралитете (никакого членства в НАТО и евроинтеграции), базируется на ложных предпосылках. Во-первых, это заблуждение, проводить параллель между Австрией после Второй мировой войны и Украиной в 2014 году. Во-вторых, предложенная модель была бы фиговым листком для политики невмешательства Запада в дела восточных соседей ЕС, чего себе не может позволить, прежде всего, Европейский Союз.

После Второй мировой войны Австрия была оккупированной, не суверенной и, как Германия, разделенной на четыре оккупационные зоны страной. В Московской декларации союзников 1 ноября 1943 она была названа первой жертвой Гитлера, в начале холодной войны она стала пешкой Советского Союза и западных держав. Хотя венское правительство действовало весьма умело, чтобы расширить свое узкое политическое пространство, но в действительности было полностью во власти оккупационных сил. Понадобилось 10 лет и выяснение сторон в холодной войне, прежде чем был заключен так называемый государственный договор (который подписали все союзники): Ценой нейтралитета Австрия снова получила свой суверенитет. «17-летний ужасный путь несвободы завершен! (…) С благодарностью Всевышнему, мы подписали договор и с радостью провозглашаем сегодня: Австрия свободна", - сказал растроганный премьер-министр Леопольд Фигль 15 мая, 1955 года. В конечном итоге, был восстановлен не только суверенитет Австрии, но, следовательно, и миф о нейтралитете как об опоре новой австрийской идентичности.

То, что также может произойти и в случае Украины, практически невозможно. В отличие от Австрии в первые послевоенные годы, Украина уже почти 23 года свободная и суверенная страна, которая в течение нескольких месяцев борется за то, чтобы сохранить свою независимость и уже заплатила за нее потерей Крыма, а также значительным числом человеческих жертв. В то время как Австрия в 1955 году в значительной степени была интегрирована в западный мир путем включения в план Маршалла, а также ремилитаризацию в западных зонах оккупации, проводимую западными державами, для Украины все было наоборот. Протесты людей на Майдане были направлены против собственных правителей, а также российского агрессора, потому что они хотели встать на путь к Европе, который им закрывали.

Пощечина для украинского общества

Навязанная Западом и Россией, прописанная политически и по международному праву австрийская модель («ни НАТО, ни ЕС») будет иметь противоположный эффект, чем в случае Австрии: это было бы равно отказу от свободы на самоопределение. И насколько незначительными являются договоренности «государств-гарантов», Украина знает не понаслышке – Будапештский меморандум 1994 года, подписанный Россией и западными державами, который гарантировал территориальную целостность страны в обмен на отказ от ядерного оружия, был грубо нарушен Москвой.

Разумеется, после саммита НАТО правительство в Киеве пришло к выводу, что самоопределенная свобода от любых союзов является единственным возможным решением конфликта, тем более, что НАТО в обозримом будущем не примет Украину в альянс и не станет оказывать военной поддержки. Но это должно быть суверенным решением Украины. НАТО должно соблюдать принцип открытой двери, в котором так уверял всех Генеральный секретарь Расмуссен, и не имеет права идти по ложному пути неоимпериалистического сговора с Россией. То, что Украина долго сможет быть буферной зоной между Россией и ЕС, кажется, ввиду российских амбиций контролировать страну, и требований украинцев приблизиться к Европе, более чем сомнительным.

Еще более губительным было бы, во имя предполагаемого «политического решения» по австрийской модели, приостановить сближение Украины с ЕС. Это не только бы подорвало нынешнюю политику ЕС (Соглашение об ассоциации с Украиной уже принято), но это была бы также и, прежде всего, пощечина для украинского общества, которое в подавляющем большинстве разделяет европейские ценности и идеалы, и было готово бороться за них и умирать.

Бесстрашно противостоять Москве

Когда сегодня по праву говорят о том, что ЕС имеет дело с двумя геополитическими кризисами - в Украине и на Ближнем Востоке – об одном часто забывают: в отличие от Ближнего Востока или Северной Африки, Украина является страной, которая, несмотря на нынешнюю войну против России представляет для ЕС не только и не в первую очередь риск для безопасности, но, учитывая проевропейскую ориентацию граждан, в долгосрочной перспективе также и отличную возможность для ЕС, использовать мягкую силу, чтобы мирным путем изменить границы в соседних странах. Американские "реалисты", такие как Мирсхаймер, никогда не понимали фундаментального значения этой политики для процветания и мира в Старой Европе. Но европейцам стоит об этом снова и снова напоминать.

Это может быть понятно, хотя трагично для украинцев, что Запад не хочет умирать «за Донецк». Однако, чем меньше страны ЕС готовы оказывать Украине военную поддержку, тем больше они должны показать стойкость и выдержку, чтобы противостоять Москве другим способом, например, путем ужесточения экономических санкций и определенной экономической и политической поддержки Украины и ее европейской ориентации. Это в интересах Европы. Политическое решения конфликта, разумеется, нужно искать. Но оно не должно загораживать Украине путь в будущее и тем самым предоставлять Западу алиби для бездействия. Австрийская модель – и, прежде всего, отказ от дальнейшего сближения с ЕС - приведет именно к этому.