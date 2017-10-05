Россия могла создать помехи в мобильной связи в Латвии - СМИ

Сбои в работе латвийского мобильного оператора LMT, зафиксированные в сентябре, скорее всего были вызваны испытанием Россией оборудования для создания помех в работе связи.

Об этом сообщили Reuters представитель НАТО и источник в спецслужбах Латвии, сославшись на предварительные результаты расследования, передает Медуза.

Предполагается, что «глушилки» находились в районе Калининграда, их сигнал был направлен в сторону Швеции, однако в зоне действия оказалось и побережье Латвии.

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Представители НАТО, в свою очередь, отметили, что во время учений «Запад-2017», проходивших в сентябре, российские военные отработали, в числе прочего, и использование оборудования для перехвата сигналов или создания помех в гражданских мобильных сетях.

Испытания, по словам собеседников агентства, показали, что Россия может нарушать работу систем связи «достаточно просто и на значительном расстоянии».

«Похоже, что Россия включила какое-то оборудование для создание помех в мобильной связи в Калининграде, очень мощное оборудование, которое было направлено не на Латвию, а на Аландские острова и остров Готланд», — сказал заместитель председателя комиссии Сейма Латвии по национальной безопасности Карлис Сержантс.

Минобороны РФ подозрения в причастности российских военных к сбоям в работе мобильной связи в Латвии пока никак не прокомментировало.

В Минобороны Швеции, в свою очередь, сообщили, что им ничего неизвестно о применении какого-либо оборудования для создания помех, направленного на территорию страны.