Трамп объяснил важность стены на границе с Мексикой
По мнению Трампа, стена позволит остановить приток наркотиков в страну.
Президент США Дональд Трамп назвал еще одну причину, по которой необходимо возвести стену на границе с Мексикой. По его словам, это позволит остановить приток наркотиков в страну.
«Стена — очень важный инструмент для борьбы с притоком наркотиков в нашу страну, которая отравляет молодежь (и многих других)», — написал Трамп в твиттере.
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Также президент США в своих выступлениях подчеркивал, что стена необходима, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.
Ранее глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что США нуждаются в стене на границе с Мексикой, поскольку этого хотят граждане Соединенных Штатов.
The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017