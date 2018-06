Трамп объяснил важность стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп назвал еще одну причину, по которой необходимо возвести стену на границе с Мексикой. По его словам, это позволит остановить приток наркотиков в страну.

«Стена — очень важный инструмент для борьбы с притоком наркотиков в нашу страну, которая отравляет молодежь (и многих других)», — написал Трамп в твиттере.

Также президент США в своих выступлениях подчеркивал, что стена необходима, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов.

Ранее глава минюста США Джефф Сешнс заявил, что США нуждаются в стене на границе с Мексикой, поскольку этого хотят граждане Соединенных Штатов.

