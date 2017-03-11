Сешнс попросил уйти в отставку 46 назначенных Обамой прокуроров
Глава Минюста США и генпрокурор страны Джефф Сешнс попросил уйти в отставку 46 федеральных прокуроров для «обеспечения равномерного перехода» власти.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции США.
Отмечается, что все 46 человек назначала предыдущая администрация Барака Обамы. Всего в США 93 федеральных прокурора, 47 из которых уже покинули свои посты.
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В заявлении также говорится, что прокуроры продолжат свою работу, пока не последуют новые назначения. Тем не менее, после публикации сообщения свой пост покинул прокурор восточного округа Нью-Йорка.
The New York Times уточняет, что просьба относится и к прокурору Манхэттена Приту Бхарара, несмотря на то что президент США Дональд Трамп встречался с ним в ноябре и просил не уходить с должности.
Представители прокуратуры Манхэттена пока не прокомментировали информацию о возможной отставке Бхарара. В ведении прокурора Манхэттена находятся наиболее важные для страны уголовные дела и судебные разбирательства в сфере бизнеса.