Сешнс попросил уйти в отставку 46 назначенных Обамой прокуроров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Отмечается, что все 46 человек назначала предыдущая администрация Барака Обамы. Всего в США 93 федеральных прокурора, 47 из которых уже покинули свои посты.

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В заявлении также говорится, что прокуроры продолжат свою работу, пока не последуют новые назначения. Тем не менее, после публикации сообщения свой пост покинул прокурор восточного округа Нью-Йорка.

The New York Times уточняет, что просьба относится и к прокурору Манхэттена Приту Бхарара, несмотря на то что президент США Дональд Трамп встречался с ним в ноябре и просил не уходить с должности.

Представители прокуратуры Манхэттена пока не прокомментировали информацию о возможной отставке Бхарара. В ведении прокурора Манхэттена находятся наиболее важные для страны уголовные дела и судебные разбирательства в сфере бизнеса.