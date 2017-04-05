Три члена СБ ООН возложили на режим Асада ответственность за химатаку в Сирии

США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб, передает Русская служба Би-би-си.

Три постоянных члена Совбеза ООН возлагают на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку, жертвами которой стали по меньшей мере 58 человек.

В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.

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Сирийское правительство отвергает обвинения в применении химического оружия.

Ранее Россия, которая выступает на стороне Башара Асада, а также Китай, неоднократно накладывали вето на резолюции Совбеза ООН, осуждающие действия сирийского режима.

Как сообщал УНИАН, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил о гибели 67 человек и 300 раненых. По данным прооппозиционного телеканала Orient News, количество жертв составляет 100 человек.

Вместе с тем, командование сирийской армии отвергает причастность к осуществлению химической атаки в Идлибе.

Ситуацию с химической атакой в Сирии Совет безопасности ООН рассмотрит на экстренном заседании 5 апреля.