В ООН начали расследование по химической атаки в Сирии

Следователи по делам военных преступлений Организации Объединенных Наций открыли следствие по делу нападения в Сирии с применением химического оружия, в результате которого погибли десятки людей в городе, который удерживают повстанцы, пишет Радио Свобода.

В заявлении об этом Комиссии расследований ООН по Сирии также осудили нападение на медицинское учреждение, где лечили пострадавших.

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Оба эти нападения в случае подтверждения будут составлять состав военных преступлений и серьезных нарушений законодательства о правах человека, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что в результате возможной химической атаки со стороны сирийских правительственных войск президента Башара аль-Асада или российских истребителей в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей.

Мохаммед Расул, который является главным ответственным за предоставление услуг скорой помощи в Идлибе, сообщил о гибели 67 человек и 300 раненых. По данным прооппозиционного телеканала Orient News, количество жертв составляет 100 человек.

Вместе с тем, командование сирийской армии отвергает причастность к осуществлению химической атаки в Идлибе.

Ситуацию с химической атакой в Сирии завтра, 5 апреля, рассмотрит Совет безопасности ООН.