Сноуден подтвердил подлинность документов Wikileaks о программе кибершпионажа ЦРУ

00:51, 08 марта 2017
Мир
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Опубликованные порталом Wikileaks документов ЦРУ о хакерских методах слежки и взлома данных выглядят подлинными. 

REUTERS

Об этом написал на своей странице в Twitter экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

По его словам, он все еще продолжает анализировать выложенные документы, но уже может отметить важность опубликованных данных. «Они выглядит аутентично», - написал Сноуден.

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Также назвал некорректным предположение, высказанное WikiLeaks о том, что ЦРУ удалось взломать мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal. Опубликованные документы не доказывают этот факт, считает Сноуден.

Однако, утечка свидетельствует о том, что спецслужбам удалось взломать мобильные операционные системы iOs и Android. Сноуден пояснил, что это «намного более серьезная проблема».

Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks 7 марта опубликовал тысячи документов, которые якобы взяты из Центра кибер-разведки ЦРУ и открывают подробности инструментария американского кибершпионажа.

В случае, если документы настоящие, они могут подорвать уверенность потребителей относительно безопасности своих компьютеров, мобильных устройств и даже смарт-телевизоров.

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Теги: #Wikileaks#Сноуден