Сноуден подтвердил подлинность документов Wikileaks о программе кибершпионажа ЦРУ

Об этом написал на своей странице в Twitter экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

По его словам, он все еще продолжает анализировать выложенные документы, но уже может отметить важность опубликованных данных. «Они выглядит аутентично», - написал Сноуден.

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PSA: This incorrectly implies CIA hacked these apps / encryption. But the docs show iOS/Android are what got hacked - a much bigger problem. https://t.co/Bw9AkBpOdt — Edward Snowden (@Snowden) March 7, 2017

Также назвал некорректным предположение, высказанное WikiLeaks о том, что ЦРУ удалось взломать мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal. Опубликованные документы не доказывают этот факт, считает Сноуден.

Однако, утечка свидетельствует о том, что спецслужбам удалось взломать мобильные операционные системы iOs и Android. Сноуден пояснил, что это «намного более серьезная проблема».

Как сообщал УНИАН, сайт WikiLeaks 7 марта опубликовал тысячи документов, которые якобы взяты из Центра кибер-разведки ЦРУ и открывают подробности инструментария американского кибершпионажа.

В случае, если документы настоящие, они могут подорвать уверенность потребителей относительно безопасности своих компьютеров, мобильных устройств и даже смарт-телевизоров.