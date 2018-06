Сноуден подтвердил подлинность документов Wikileaks о программе кибершпионажа ЦРУ

Об этом написал на своей странице в Twitter экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

По его словам, он все еще продолжает анализировать выложенные документы, но уже может отметить важность опубликованных данных. «Они выглядит аутентично», - написал Сноуден.

PSA: This incorrectly implies CIA hacked these apps / encryption. But the docs show iOS/Android are what got hacked - a much bigger problem. https://t.co/Bw9AkBpOdt