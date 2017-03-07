WikiLeaks публиковал документы о технологии кибершпионажа ЦРУ - СМИ

Документы открывают подробности инструментария американского кибершпионажа, сообщает The Associated Press, отметив, что в ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

Издание сообщает, что пока непонятно, каким образом WikiLeaks получил более 8 700 документов и файлов.

При этом отмечается, что в случае, если документы настоящие, они могут подорвать уверенность потребителей относительно безопасности своих компьютеров, мобильных устройств и даже смарт-телевизоров. Ведь в документах охвачено множество технических вопросов, в том числе, речь идет о дискуссии о том, как "умные" телевизоры превратить в импровизированные приборы для наблюдения.

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Сам сайт WikiLeaks сообщает, что документы были изъяты с "изолированной сети, имеет высокий уровень безопасности и расположенная внутри центра ЦРУ по кибер-разведки в Лэнгли, штат Вирджиния.

В данные якобы включено информацию об усилиях агентства, направленные на "подрыв" американских программных продуктов и смартфонов, включая iPhone от Apple, Android от Google и Microsoft Windows.