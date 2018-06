В Пакистане столкнулись два поезда: погибли 16 человек

В Пакистане районе крупного портового города Карачи на юге страны столкнулись два поезда. По предварительным данным 16 человек погибли, еще 40 травмированы и доставлены в госпиталь, пишет Reuters.

Полиция отмечает, что это уже второй случай столкновения поездов в стране за последние два месяца.

"На данный момент число погибших составляет 16 человек", - сообщили изданию в полиции. На месте происшествия спасатели пытались освободить людей из-под обломков.

При этом местное издание сообщает о 17 погибших.

TV footage shows heavy damage after passenger trains collide, leaving 17 dead and over 40 injured https://t.co/7HYik6H0mr#Pakistanpic.twitter.com/wQHOMEa6sn