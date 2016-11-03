В Пакистане столкнулись два поезда: погибли 16 человек

08:20, 03 ноября 2016
Мир
998 0

Еще 40 человек госпитализированы.

Столкновение поездов в Пакистане / REUTERS

В Пакистане районе крупного портового города Карачи на юге страны столкнулись два поезда. По предварительным данным 16 человек погибли, еще 40 травмированы и доставлены в госпиталь, пишет Reuters.

Полиция отмечает, что это уже второй случай столкновения поездов в стране за последние два месяца.

Читайте также53 человека погибли в Камеруне в результате крушения переполненного поезда

"На данный момент число погибших составляет 16 человек", - сообщили изданию в полиции. На месте происшествия спасатели пытались освободить людей из-под обломков.

При этом местное издание сообщает о 17 погибших.

Движение поездов в районе аварии остановлено.

Напомним, в августе меньшей мере 52 человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва смертника утром 8 августа в больнице в городе Кветта на юго-западе Пакистана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter