В Пакистане более 50 человек погибли в результате взрыва смертника
По меньшей мере 52 человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва смертника утром 8 августа в больнице в городе Кветта на юго-западе Пакистана.
Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News, передает Lb.ua.
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Взрыв прогремел спустя несколько часов после убийства бывшего президента Ассоциации коллегии адвокатов Белуджистана Биляля Анвара Каси, тело которого привезли в госпиталь. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в медучреждение прибыли коллеги погибшего, знакомые и журналисты. В атаке использовали восемь-девять килограммов взрывчатки.
Биляля Анвара Каси застрелили накануне в Кветте. Его автомобиль обстреляли неизвестные на мотоцикле.
Белуджистан, граничащей с Ираном и Афганистаном, богат нефтегазовыми ресурсами. В провинции действуют сепаратистские группировки.