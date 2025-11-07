Битва за Покровск: Россия на пороге первого большого завоевания после Бахмута, - WSJ

Обе стороны несут огромные потери, а дроны и артиллерия превратили город в руины.

Российские войска приблизились к самому значительному завоеванию с момента падения Бахмута более двух лет назад - города Покровск в Донецкой области. Однако даже если им удастся полностью захватить город, эта победа станет пировой: бои за Покровск оказались одними из самых кровавых во всей войне, пишет The Wall Street Journal.

Покровск, бывший горный центр с населением около 60 тысяч человек, сейчас почти полностью разрушен. В городе продолжаются жестокие уличные бои, а украинские солдаты сообщают, что россияне продвигаются небольшими группами - по несколько сотен человек, которые закрепляются в подвалах и руинах домов.

"Чем ближе вы приближаетесь к Покровску, тем больше вероятность, что вы потеряете свою машину - и, возможно, своих людей", - сказал офицер 68-й егерской бригады.

Украинские военные признают: в городе преимущество - по численности и технике - на стороне россиян. Над Покровском постоянно гудят дроны, и, по словам одного из офицеров, "на каждый украинский беспилотник приходится до десяти российских".

"Они доминируют в небе - гул дронов никогда не прекращается, даже на секунду", - добавил офицер 25-й воздушно-десантной бригады.

"Цена" Покровска

Украина отрицает утверждение Москвы, что ее войска в городе окружены, но признает чрезвычайную сложность ситуации. По оценкам аналитиков, Покровск может упасть в течение нескольких недель, хотя темпы российского наступления остаются медленными.

"За всю войну я не видел, чтобы они несли такие бешеные потери и все равно продолжали давить", - говорит украинский офицер.

Многие украинские подразделения в Покровске сильно недоукомплектованы - некоторые имеют лишь 20% от штатной численности. Один командир разведроты рассказал, что из его двадцати бойцов только пятеро остаются в строю.

"Со временем бои становятся сложнее", - сказал он. "Появляется все больше технологий, направленных на убийство людей".

Офицер 68-й бригады сказал, что время отступать из города:

"Потери того не стоят. Они просто бессмысленны. Нет ни одного варианта, даже с большим количеством подкреплений, чтобы мы вернули себе город".

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский призывает не сдавать позиций.

"Надо защищать солдата. Это самое важное", - заявил он, но не упомянул о возможности отступления.

Если Украина отступит из Покровска, ей, вероятно, придется оставить и соседний Мирноград, который уже находится под угрозой окружения.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос считает, что падение города не является неизбежным:

"Украина все еще имеет шанс истощить россиян, понеся меньшие потери".

Захват Покровска стал бы самым большим успехом Москвы с 2023 года и дал бы Кремлю символическую победу на фоне заявлений диктатора Владимира Путина о "неизбежном поражении Киева". Однако, как отмечают аналитики, даже в случае этого достижения главная цель Кремля - покорение всей Украины - остается далекой.

Покровск сегодня - важные новости

Как сообщал УНИАН, волна наступления российских оккупационных войск в Покровске в конце октября сделала ситуацию в городе и соседнем Мирнограде безнадежной для Украины. Сейчас украинские защитники борются за позиции, чтобы вывести свои силы, некоторые из которых оказались в окружении.

The Economist пишет, что потеря Покровска была ожидаемой, но все же будет ощутимым ударом. К тому же, этот город может стать для России плацдармом для дальнейшего продвижения.

