В зависимости от возраста собаки, ее породы и физической формы, ветеринары назвали оптимальное время для прогулки.

Владельцы собак осознают важность регулярных прогулок с домашним любимцем, ведь это помогает животному оставаться активным и быть в хорошей физической форме. Однако многие владельцы четвероногих друзей не знают, сколько времени нужно оптимально проводить на свежем воздухе, пишет Express.

В материале отмечается, что хотя режимы прогулок могут значительно отличаться - от длительных походов на несколько километров до коротких прогулок по окрестностям - на самом деле существует определенная продолжительность, которой следует придерживаться владельцам домашних животных.

Ветеринар Николь Рус поделилась, что, например, зимой, когда температура становится слишком низкой, чтобы собаки могли безопасно выходить на улицу, долгие прогулки нежелательны.

"Для щенков и взрослых собак действуют разные правила. Для щенков существует замечательное практическое правило. Это пять минут на каждый месяц жизни, и вы можете делать это дважды в день", - пояснила ветеринар.

То есть, если у хозяев четырехмесячный щенок, тогда с ним следует гулять дважды в день по 20 минут.

"Итак, если у вас есть четырехмесячный щенок, четыре раза по пять равно 20, то есть нужно заниматься физическими упражнениями дважды в день по 20 минут. Это включает прогулки и подобные вещи, но также включает физические упражнения во дворе и игры, в которые вы играете", - рассказала Рус.

Взрослым собакам примерно хватит проводить в день на улице до 60 минут.

"Взрослые собаки в среднем нуждаются от 30 до 60 минут в день, но это зависит от породы. Поэтому, если у вас очень активная порода, такая как бордер-колли, вам, вероятно, понадобится от одного до двух часов", - заявила ветеринар.

Если же собака не очень активная, тогда достаточно будет также двух прогулок по 20 минут дважды в день.

"Если у вас порода, которая ведет более сидячий образ жизни, вам, возможно, достаточно будет двух 20-минутных прогулок в день вместо целого часа. Что касается пожилых собак, то здесь все аналогично: от 30 до 60 минут, но очень важно подбирать правильный вид физических нагрузок, чтобы не нагружать суставы", - посоветовала Рус.

Издание отмечает, что большинство ветеринаров советуют выгуливать как минимум раз в день домашнего любимца, в идеале - две прогулки в день. Их продолжительность должна составлять от 20 до 30 минут. Владельцам также рекомендуется наблюдать за уровнем энергии своей собаки и соответственно корректировать продолжительность выгула.

