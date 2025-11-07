Это сделает атаки РФ по Украине более смертоносными.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении в Беларуси российских баллистических ракет средней дальности "Орешник". В Forbes оценили, как это может угрожать обороноспособности Украины.

Издание напоминает, что, когда "Орешники" были впервые запущены в ноябре 2024 года, они летели в верхних слоях атмосферы, что затрудняло их обнаружение украинскими системами ПВО. Кроме того, "Орешники" движутся со скоростью в несколько тысяч километров в час, что создает дополнительные проблемы для Украины.

При этом поставка этих баллистических ракет Беларуси увеличит ударный потенциал России по территории Украины, подчеркивает издание.

Видео дня

"Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая географическое положение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки по Украине более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины", - говорится в статье.

Кроме того, у Вооружённых сил Украины теперь будет меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет, говорится в статье.

В Forbes подчеркивают, что Украина теперь будет внимательно следить за развитием событий в Беларуси и готовиться к необходимым мерам предосторожности в преддверии будущего нападения.

Ракета "Орешник" - последние новости

Ранее в Беларуси заявили, что планируют развернуть российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" в декабре.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о том, что размещение этой ракеты в республике является ответом на "эскалацию со стороны Запада".

Также ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили один из трех "Орешников" на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: