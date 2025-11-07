На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о размещении в Беларуси российских баллистических ракет средней дальности "Орешник". В Forbes оценили, как это может угрожать обороноспособности Украины.
Издание напоминает, что, когда "Орешники" были впервые запущены в ноябре 2024 года, они летели в верхних слоях атмосферы, что затрудняло их обнаружение украинскими системами ПВО. Кроме того, "Орешники" движутся со скоростью в несколько тысяч километров в час, что создает дополнительные проблемы для Украины.
При этом поставка этих баллистических ракет Беларуси увеличит ударный потенциал России по территории Украины, подчеркивает издание.
"Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая географическое положение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки по Украине более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины", - говорится в статье.
Кроме того, у Вооружённых сил Украины теперь будет меньше времени для реагирования на потенциальное развертывание этих баллистических ракет, говорится в статье.
В Forbes подчеркивают, что Украина теперь будет внимательно следить за развитием событий в Беларуси и готовиться к необходимым мерам предосторожности в преддверии будущего нападения.
Ракета "Орешник" - последние новости
Ранее в Беларуси заявили, что планируют развернуть российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" в декабре.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о том, что размещение этой ракеты в республике является ответом на "эскалацию со стороны Запада".
Также ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили один из трех "Орешников" на территории РФ.