Магнитная буря ожидается уровня G2.

По данным солнечных наблюдений, 7 ноября ожидается повышенная геомагнитная активность. Будет солнечная буря уровня G2.

Причиной магнитной бури станет сочетание сразу нескольких факторов: к Земле движутся выбросы корональной массы, вызванные сильными вспышками на Солнце классов X и M, а также приближающийся поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры.

По прогнозам ученых, пик геомагнитных возмущений ожидается как раз сегодня. Вероятная буря уровня G2 (по шкале NOAA) – это средняя по силе буря, способная вызвать сбои в работе связи, навигационных систем и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Согласно данным MeteoAgent, K-индекс будет достигать 5, что также соответствует состоянию магнитной бури.

Вероятно, повышенная солнечная активность сохранится и в течение 8-9 ноября.

Магнитные бури - как защитить организм от их влиния

Специалисты советуют в день, когда есть магнитная буря, больше отдыхать, избегать переутомления и стресса, пить достаточно воды и ограничить употребление кофеина. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть особенно осторожными.

