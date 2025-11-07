Андерс Фог Расмуссен призвал к созданию воздушного щита на территории НАТО и развертыванию европейских сил защиты в Украине.

Украина столкнется с "вечной войной" и медленным сокращением территории, если Европа не усилит давление на Россию. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью The Guardian.

Так, Расмуссен заявил, что если такие страны, как Польша, согласятся разместить у себя системы ПВО, Россия поймет, что нападение на них будет нападением на весь альянс НАТО.

"Мы должны помочь украинскому народу защитить себя от российских ракет и беспилотников, создав воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, соседствующие с Украиной, могут стать местом размещения натовской системы ПВО и ПРО", - заявил он.

Расмуссен также призвал к развертыванию европейских сил для защиты Украины до заключения соглашения о прекращении огня. Он заявил, что "коалиция желающих", надеющаяся сформировать такие силы после окончания боевых действий, превратилась в "коалицию выжидающих":

"Если мы не внесем серьёзных изменений в стратегию, мы столкнёмся с бесконечной войной. У Путина нет стимула вести мирные переговоры, пока он считает, что может победить на поле боя. Необходимы изменения в темпе и менталитете".

По словам Расмуссена, надежные гарантии безопасности облегчат продвижение мирного соглашения, которое подразумевает потерю украинских территорий.

Он также призвал предоставить Украине ракеты большой дальности для поражения большего количества целей на территории России. При этом подчеркнул, что всё ещё возможно возобновить переговоры о поставках американских крылатых ракет "Томагавк" в Украину, если Германия будет готова стать "первопроходцем" и поставить Украине свои крылатые ракеты "Таурус":

"Это пошлёт чёткий сигнал через Атлантику и окажет давление на Белый дом. Германия решительно заинтересована в том, чтобы заставить Путина вступить в мирные переговоры… "Таурус" — это средство для этого".

Расмуссен также заявил, что Европа всё ещё не осознаёт угрозу, исходящую от России, и призвал использовать замороженные российские активы для Украины. "Нам необходимо разморозить замороженные российские активы на сумму 150 млрд евро в Euroclear и использовать их в качестве основы для кредита на покупку оружия и, надеюсь, восстановления (Украины)", — сказал он.

Как пишут аналитики, Украина рискует потерять город Покровск в Донецкой области, где украинские защитники уже более полутора лет сдерживают атаки со стороны российских оккупантов.

При этом они отмечают, что захват Покровска может помочь Кремлю продвигать нарратив о том, что Россия наступает на поле боя и что война для Украины будет становиться только хуже, если она не согласится на тяжелые условия Москвы для завершения военных действий.

Тем временем полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев назвал еще один критический участок, где враг продвигается еще более быстрыми темпами - на востоке Запорожской области.

