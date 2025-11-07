УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Головоломки на поиск слов являются одними из самых популярных умственных задачек в Интернете. На первый взгляд, это довольно простые задачи, но это далеко не так.

Знали ли вы, что решение словесных головоломок – один из лучших способов улучшить концентрацию внимания и навыки распознавания образов. Они также помогают тренировать ваши глаза. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Такие головоломки обычно состоят из десятков букв, расположенных на картинке в произвольном порядке. Вам нужно отыскать конкретное слово за отведенное время, соединив буквы в комбинацию по диагонали, вертикали, горизонтали или любым другим способом, если это указано в описании к заданию.

Хотите проверить свои способности?

Итак, ниже вы увидите изображение, где мы спрятали слово "дерево". Отыскать его нужно всего за 10 секунд.

Будьте внимательны, в этом задании слово может быть спрятано по вертикали или по горизонтали. Готовы перейти к поискам?

Время пошло!

Что ж, ваши 10 секунд исчерпаны. Вам удалось найти слово "дерево" в этом хаосе? Если вы справились за считанные секунды, у вас действительно острое зрение. Вы тот человек, от которого трудно что-то скрыть.

Ответ на головоломку:

