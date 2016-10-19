В Австрии товарные вагоны "внезапно" прокатились 10 километров и врезались в электричку с пассажирами (фото)

Об этом сообщает Kurier.

Инцидент произошел после того, как два товарных вагона внезапно начали движение. Они прокатились так от 10 до 12 километров, после чего столкнулись с электричкой, которая стояла на станции.

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В результате аварии ранения получили 16 человек, состояние двух женщин - тяжелое.

Пока неизвестно, почему товарные вагоны были незакреплены. На месте аварии работают 40 спасателей.