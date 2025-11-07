Трамп также заявил, что экспорт российской нефти "существенно снизился".

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе завершения войны в Украине. Об этом он сказал во время встречи с представителями стран Центральной Азии в Белом доме.

Так, Трамп сказал, что его администрация уже заключила мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул, что это одна из восьми войн, которую США прекратили за 8 месяцев.

"Мы стремимся закончить еще одну, если это возможно, между Россией и Украиной. Пока мы еще не дошли до этого, но, я считаю, мы достигли значительного прогресса", - сказал президент США.

Отвечая на вопрос об эффекте введенных против России санкций, Трамп отметил, что экспорт российской нефти "существенно снизился" и выразил надежду, что это повлияет на завершение войны в Украине.

"Мы просто хотим, чтобы эта война закончилась. Гибнет так много людей... Мы считаем, что в какой-то момент они поумнеют и прекратят это", - сказал он.

Война в Украине - бои за Покровск

Как отмечают аналитики, Кремль стремится любой ценой оккупировать Покровск, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление.

При этом СМИ пишут, что, кроме геополитического посыла, военное значение потери Покровска для Украины может быть относительно небольшим. Постепенные российские успехи достаются огромной ценой. Хотя Украина стремится удержать Покровск, военные командиры утверждают, что тяжелые потери, которые ВСУ наносят российским войскам в этом районе, наносят ущерб российской военной кампании в целом.

