В перечне есть Дракон и Змея.

Составлен гороскоп на 7 ноября 2025 года по восточному календарю. Эта пятница пройдет под влиянием Металлического Дракона - символа силы, решительности и перемен. Его энергия разрушает застой и открывает новые возможности для роста. Одновременно Месяц Огненной Свиньи привнесет тепло и доброжелательность, а Год Деревянной Змеи выведет на поверхность скрытые шансы, которые раньше казались недостижимыми. Этот день станет началом нового цикла процветания, где все начнет складываться естественно и в вашу пользу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дракон

Ваш день наконец настал, и вы почувствуете это с самого утра. Энергия Металлического Дракона усиливает вашу природную мощь и помогает преодолеть то, что раньше казалось неподъемным. То, над чем вы долго трудились, начинает приносить результаты - словно Вселенная наконец подхватила ваш ритм.

Финансовая удача может прийти через человека, который поверит в вас и предложит возможность, способную изменить вашу жизнь. Все, что происходит сегодня, заслуженно: это признание вашего вклада и таланта. Позвольте себе принять помощь - она искренняя и направлена на то, чтобы вы смогли раскрыться еще сильнее.

Свинья

Для вас гороскоп на сегодня открывает изобилие, которое наполняет, а не истощает. 7 ноября принесет перемены, снимающие накопившееся напряжение - будь то возврат денег, пересмотр финансов или долгожданное послабление долговых обязательств.

Главный подарок этого дня - эмоциональный. Кто-то проявит доброту, на которую вы не рассчитывали, и это вернет вам веру в поддержку. Изобилие - это не только доход, но и ощущение, что вы больше не одни. Впереди - время, когда помощь сама находит вас.

Змея

Этот год требовал от вас выдержки, но теперь станет ясно, зачем. В пятницу проявится возможность, которую вы не могли использовать раньше, но теперь готовы. Она станет шагом к долгосрочной стабильности.

Размышления или откровенный разговор помогут увидеть путь, ведущий к спокойствию и уверенности. Достаточно сделать первый шаг - и события начнут разворачиваться в вашу пользу. Это не вспышка удачи, а глубокий внутренний сдвиг, который навсегда изменит ваше отношение к деньгам и безопасности.

Бык

Вы сохраняли стойкость и терпение даже тогда, когда ситуация казалась нестабильной, и теперь это вознаграждается. 7 ноября принесет результат, который подтвердит, что вы все это время шли верным путем.

Это может быть продвижение, признание ваших заслуг или укрепление финансового положения. День наполнит ощущением уверенности и внутреннего спокойствия. Ваше изобилие приходит как подтверждение правильных решений, а не случайный подарок судьбы.

Лошадь

Для вас пятница станет днем восстановления движения. То, что застряло, наконец сдвигается с мертвой точки, а замедлившиеся процессы вновь обретают динамику. Все начинает складываться синхронно - как будто Вселенная перестала ставить преграды.

Финансовые новости могут стать приятным сюрпризом, но главное - это чувство потока, возвращение уверенности и энергии. Вы поймете, что больше не топчетесь на месте: жизнь снова поддерживает ваши шаги.

Кролик

Сегодня вы привлекаете удачу своей естественностью. Энергия Металлического Дракона создает вокруг вас защитное поле, помогая сохранить внутреннее равновесие. То, что раньше вызывало тревогу, теперь кажется посильным, а решения приходят легко.

Финансовая возможность появится там, где вы сможете чувствовать себя спокойно и уверенно. Это день гармонии, в котором изобилие приходит мягко - без борьбы и напряжения. Позвольте хорошему войти в вашу жизнь, не пытаясь объяснить, почему оно наконец пришло.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака переживут судьбоносные перемены в любви.

Вас также могут заинтересовать новости: