Рассказываем, сколько надо отслужить, чтобы получить военную пенсию, и как она рассчитывается.

Военная пенсия по выслуге лет в Украине предусмотрена для тех военнослужащих, кто отслужил определенное количество лет и выполнил все условия службы. Разбираем, кто имеет право на такие выплаты, и как рассчитывается размер пенсии.

В каком возрасте военнослужащие выходят на пенсию в Украине по выслуге лет

В Украине военнослужащие могут выходить на пенсию независимо от возраста, при условии, что они имеют 25 лет выслуги, а летчики и подводники - 20 лет выслуги. В 45 лет выходят на пенсию военнослужащие, которые имеют общий страховой стаж 25 лет, но из них 12,5 лет - это военная служба.

В украинском законодательстве (закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", статья 12) детально прописано, кому назначается пенсия по выслуге лет:

военнослужащим, независимо от их возраста, если они были уволены со службы с 1 октября 2020 года или после этой даты и имеют на этот момент выслугу 25 лет и больше (в 2011 году выслуга лет для пенсии составляла 20 лет, но она увеличивалась каждые два года);

военнослужащим, которым исполнилось 45 лет, если их страховой стаж составляет 25 лет и больше, при этом не менее 12, 5 лет должна составлять военная служба или же служба в органах внутренних дел, полиции, ГБР и ряда других (все они указаны в вышеупомянутом законе), в то же время, если военнослужащий имеет инвалидность, которую он получил вследствие войны, то пенсия на этих условиях ему назначается независимо от возраста;

военнослужащим в возрасте 45 лет, которые имеют выслугу 20 лет и больше, если они увольняются со службы в связи с реформированием ЗСУ;

военнослужащим, которые занимали должности летного состава и плавающего состава подводных лодок ВС не менее 20 лет - независимо от возраста, но выслуга лет тоже должна быть 20 лет или больше.

То есть, минимальная выслуга лет военнослужащих для пенсии в Украине - это 25 лет, а для летчиков и подводников - 20 лет. Имея этот стаж, они могут уйти на пенсию без привязки к возрасту. В то же время можно уйти на пенсию и с выслугой 12,5 лет, но общий страховой стаж все равно должен быть 25 лет и больше, а пенсию можно будет оформить лишь по достижению 45 лет.

Право на пенсию по выслуге лет сохраняется за бывшими военнослужащими, имеющими выслугу 20 лет, в случае, если они повторно призываются на службу (например, во время мобилизации), или же идут служить по контракту.

Как рассчитать военную пенсию по выслуге лет

Размер военной пенсии также рассчитывается, в зависимости от выслуги лет и условий службы. В статье 13 вышеупомянутого закона пенсия начисляется так:

для военнослужащих, которые имеют выслугу 20 лет и больше - пенсия будет составлять 50% денежного довольствия + 3% за каждый дополнительный год выслуги свыше 20 лет;

для тех, кто имеет выслугу 20 лет и увольняется по возрасту или по здоровью, в том числе из полиции, Службы судебной охраны, ГБР и других - 55% денежного довольствия + 3% за каждый год выслуги свыше 20 лет;

для тех военнослужащих, у кого смешанный стаж (то есть, общий) не менее 25 лет, из них не менее 12,5 лет военной службы - 50% денежного довольствия + 1% за каждый год свыше 25 лет;

для военнослужащих, которые имеют выслугу 20 лет и увольняются в связи с реформированием ВСУ - 50% денежного довольствия + 3% за каждый дополнительный год выслуги свыше 20 лет, но не более 65% денежного довольствия.

Максимальный размер военной пенсии за выслугу лет в Украине составляет не более 70% денежного довольствия. Но для тех, кто участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской аварии и, согласно закону, принадлежат к категории 1, максимальный размер пенсии может достигать 100%, а для тех, кто входит в категорию 2 - 95%.

Минимальный размер военной пенсии по выслуге лет - это 3 854 грн, согласно Постановлению Кабмина №713.

