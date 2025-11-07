Она отметила, что речь идет не только о ракетах "Томагавк", но и о других ракетах дальнего и ближнего действия.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина ведет "позитивные" переговоры о закупке ракет "Томагавк" и другого дальнобойного оружия. Об этом она сказала в интервью программе "Баланс сил" телеканала Bloomberg TV.

Она подчеркнула, что обсуждение еще продолжается, но у Украины есть "много делегаций, которые работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки дополнительных военных средств у США".

"Речь идет не только о ракетах "Томагавк", но и о различных типах других ракет дальнего и ближнего действия, и я могу только сказать, что это довольно позитивно", — заявила она.

Видео дня

Отвечая на вопрос о российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины в последние недели, Стефанишина подчеркнула, что "это определенно очень тяжелый период для Украины".

"Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны", — сказала она. "Мы сможем пережить эту зиму и еще одну зиму, но это не значит, что это правильно".

Она также добавила, что любой отказ от давления на Россию будет расцениваться как "то, что дает ей зеленый свет на расширение своих возможностей".

Ракеты для Украины - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп отказал Украине в передаче этих ракет. Он отмечал, что не собирается передавать Украине это оружие, но не исключил, может изменить свое решение в будущем.

Экс-замглавы СБУ Виктор Ягун высказывал мнение, что появление ракет Tomahawk в ВСУ стало бы маркером интеграции украинской армии в логистическую и оперативную систему НАТО.

Тем временем недавно стало известно, что Британия недавно поставила Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить нанесение ударов по целям на территории России в преддверии зимы.

Вас также могут заинтересовать новости: