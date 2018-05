При посадке в аэропорту на Багамах у пассажирского самолета отказало шасси

Об этом сообщает CBS News.

Тем не менее, пилотам удалось посадить самолет на нос. На борту лайнера находились 91 пассажир и четверо членов экипажа. Никто из них при аварийной посадке не пострадал.

Самолет совершал рейс из Вашингтона в Нассау. О неполадке экипаж сообщил еще до прибытия самолета. В аэропорту столицы Багамских островов лайнер встречали экипажи экстренного реагирования.

Landing gear challenge at LPIA. JetBlue experienced problems with its landing gear. pic.twitter.com/LdYEKYHRs6