Не менее 24 пассажиров пострадали при аварийной посадке самолета в аэропорту Нью-Йорка

Большинство пострадавших получили незначительные травмы, трое доставлены в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Лайнер McDonnell Douglas MD-88, на борту которого находились 127 пассажиров и пять членов экипажа, летел в Нью-Йорк из Атланты (штат Джорджия). Во время посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и ударился носовой частью о землю. При этом самолет пробил ограждение и остановился всего в нескольких метрах от залива, рядом с которым находится аэропорт.

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Причиной инцидента, по всей вероятности, стали сложные погодные условия: в мегаполисе на протяжении уже нескольких часов идет сильный снег, и на ВПП могла образоваться наледь. В настоящее время проводится осмотр авиалайнера. По предварительным данным, у самолета сломана передняя стойка шасси и повреждены крылья. Кроме того, из одного из топливных баков произошла утечка горючего.

Федеральное авиационное управление США приняло решение временно закрыть аэропорт. Пока все рейсы отправляются в другие воздушные гавани, обслуживающие Нью-Йорк. Начато расследование инцидента.