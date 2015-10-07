В Генштабе РФ утверждают, что отменяли удары по Сирии, когда боевики прятались среди гражданских

В генеральном штабе России утверждают, что РФ неоднократно отменяла спланированные авиаудары в Сирии, поскольку "боевики ИГИЛ" укрывались среди гражданского населения. Об этом заявил начальник главного оперативного управления ГШУ ВС РФ Андрей Картаполов, передает ТАСС.

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"Нам не один раз приходилось отменять уже спланированные удары по боевикам по той лишь причине, что террористы, по всей видимости, получив информацию о взлете самолетов, покидали свои базы и лагеря. При этом они, как правило, укрывались в населенных пунктах и вблизи религиозных учреждений", - уверил Андрей Картаполов.

Как сообщалось, США отказались от военного сотрудничества с Россией по Сирии. В Пентагоне российскую стратегию считают "трагически ошибочной".