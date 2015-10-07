США отказались сотрудничать с Россией в Сирии
16:59, 07 октября 2015Мир
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В Пентагоне российскую стратегию считают "трагически ошибочной".
Российские самолеты в Сирии/stat.mil.ru
США отказались от военного сотрудничества с Россией по Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Эш Картер, пишет Reuters.
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"Мы не готовы сотрудничать в рамках стратегии, которую сами считаем ошибочной, трагически ошибочной c российской стороны", - сказал Картер.
По словам главы Пентагона, сотрудничество с Россией допустимо лишь по вопросам, необходимым для безопасности пилотов. Он также подчеркнул, что российские удары по территории Сирии нацелены не на боевиков запрещенного в России "Исламского государства".
Как сообщалось, ранее в РФ допустили возможность сотрудничества по Сирии с США и Турцией.
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