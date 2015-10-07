Минобороны РФ обнародовало видео ударов по Сирии с боевых кораблей

Видео размещено на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

"Сегодня ночью корабельная ударная группа (КУГ) ВМФ России в составе ракетного корабля "Дагестан", малых ракетных кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг" нанесла удар крылатыми ракетами из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры ИГИЛ на территории Сирии", - говорится в пояснении к видео.

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В Минобороны уточнили, что стрельба была проведена корабельными комплексами высокоточного оружия "Калибр НК", крылатые ракеты которого "успешно и с большой точностью поразили все заданные цели".

Как сообщал УНИАН, российские корабли провели 26 пусков ракет по 11 целям на территории Сирии.