В еврозоне призвали Грецию восстановить доверие к себе для переговоров о новой помощи

Об этом сообщает Радио Свобода.

На кризисных встречах в Брюсселе в воскресенье сначала министров финансов, а затем глав государств и правительств 19 стран еврозоны участники заявили, что сделают все возможное, чтобы сохранить Грецию в зоне евро, потому что ее выход стал бы «отступлением» для всего Европейского союза, которого надо избежать.

Но, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, не может быть договоренности об этом с Грецией за любую цену – преимущества такой договоренности должны превзойти ее недостатки.

Таким образом, договоренности пока так и не достигли. Саммит всего Евросоюза, который должен был состояться вечером и обсудить греческий кризис, отменили.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, со своей стороны, говорил в Брюсселе, что «готов к еще одному компромиссу».

Провалив ранее завершение предыдущей, второй программы международной финансовой помощи Греции и оформив отказ от строгих требований международных кредиторов на всенародном референдуме, Ципрас был вынужден изменить курс и согласиться большую часть тех реформ, которые ранее сам отверг. В Брюсселе признали их недостаточными, хотя заявили, что новые предложения Греции могут стать основой для переговоров о третьей программе помощи, критически необходимой Афинам.

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Уже начиная с понедельника, 13 июля, Ципрасу придется проводить обещанные реформы в парламенте Греции, чтобы убедить партнеров в еврозоне в серьезности своих намерений реформ и в целесообразности предоставить его стране срочные средства к существованию и пойти на переговоры о широкой программе помощи.

Как сообщило агентство Reuters, от Греции требуют внести изменения в порядок начисления налога на добавленную стоимость и до пенсионной системы, изменить правила процедуры банкротства и усилить независимость главного статистического управления от правительства, прежде чем переговоры о третьей программе помощи могут начаться.

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В целом парламент Греции одобрили в среду, 15 июля пакет из шести мер, включая реформирование пенсионной и налоговой системы, до начала этих переговоров, говорится в проекте документа министров финансов еврогруппы.