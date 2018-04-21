Дэвид Гетта о смерти диджея Avicii: произошло что-то действительно ужасное

00:35, 21 апреля 2018
Мир
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Дэвид Гетта и Тим Берглинг / фото twitter.com/davidguetta

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Гетта выразил соболезнования по поводу случившегося и вспомнил о совместной работе с Avicii в студии.

«Произошло что-то действительно ужасное. Мы потеряли друга с таким прекрасным сердцем, и мир потерял невероятно талантливого музыканта. Спасибо за твои превосходные мелодии, время, которое мы разделили в студии, играя вместе как диджеи, или просто наслаждаясь жизнью как друзья», – написал музыкант на своей странице в Twitter.

Как сообщал УНИАН, шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный, как Avicii, скончался в Омане. По словам его агента Дианы Барон, 28-летний музыкант найден мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля.

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Теги: #музыка#диджей David Guetta