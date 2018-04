Дэвид Гетта о смерти диджея Avicii: произошло что-то действительно ужасное

Французский диджей Дэвид Гетта прокомментировал неожиданную смерть своего коллеги Тима Берглинга, известного как Avicii.

Гетта выразил соболезнования по поводу случившегося и вспомнил о совместной работе с Avicii в студии.

«Произошло что-то действительно ужасное. Мы потеряли друга с таким прекрасным сердцем, и мир потерял невероятно талантливого музыканта. Спасибо за твои превосходные мелодии, время, которое мы разделили в студии, играя вместе как диджеи, или просто наслаждаясь жизнью как друзья», – написал музыкант на своей странице в Twitter.

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

RIP @Aviciipic.twitter.com/IGiTYetJcq