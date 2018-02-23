Россия стала лидером международной киберпреступности - доклад

Этому способствует высокая квалификация российских хакеров и пренебрежение властями России верховенством закона.

В 2017 году убытки мировой экономики, связанные с незаконной деятельностью в киберпространстве, составили $600 млрд – это 0,8% валового мирового продукта. Об этом говорится в совместном отчете американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и компании McAfee, которая разрабатывает системы защиты и анализа вредоносного и нежелательного программного обеспечения.

Читайте такжеСША оценили ущерб от кибератак в 2016 годуНаибольший ущерб нанесло похищения интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, в основном связанной с военными технологиями. Самые распространенные преступления в киберпространстве это: кража личных данных, банковских реквизитов и других конфиденциальных данных, передает Польское радио.

Киберпреступники имеют все современные инструменты, позволяющие осуществлять именно такие виды краж, утверждают авторы отчета. В частности, это программы, которые позволяют скрытно получать доступ к устройству без ведома пользователя. Это также программы, которые обнаруживают и используют уязвимости в защите сети.

Анонимность киберпреступлений обеспечивает, в свою очередь, популярность криптовалюти для проведения в сети финансовых операций.

По мнению авторов отчета, лидером международной киберпреступности стала Россия. Этому способствует высокая квалификация российских хакеров и пренебрежение властями России верховенством закона. Вторую ступень занимает Северная Корея.

В отчете также подчеркивается быстрое увеличение хакерськой активности в Индии, Вьетнаме и Бразилии.

В 2014 году киберпреступность нанесла мировой экономике ущерб на сумму $445 млрд. Из года в год она быстро развивается, отмечают авторы отчета.

«Информационное пространство постепенно меняет нашу жизнь, в частности связанные с этим риски», - комментирует исследование эксперт McAfee Стив Гробман. «Преступность становится более эффективной, менее рискованной, более прибыльной и более легкой, чем когда-либо до сих пор», - добавляет он.