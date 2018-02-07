Российские хакеры пытались узнать военные секреты США – Associated Press

Группа кибершпионажа Fancy Bear, которая также вмешивалась в выборы в США, пыталась получить координаты меньшей мере 87 человек, которые работают над военными беспилотниками, ракетами, истребителями-Stealth, или выполняли другую секретную работу.

Российские кибершпионы которые пытаются выведать секреты военных беспилотников и других военных технологий США, хотели хитростью получить адреса электронной почты ключевых контрактных работников.

К такому выводу пришло расследование, проведенное информационным агентством Associated Press, передает Голос Америки.

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Что окончательно было украдено - неизвестно, но хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности - плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых сообщений об этом пострадавшим.

Группа кибершпионажа Fancy Bear, которая также вмешивалась в выборы в США, пыталась получить координаты меньшей мере 87 человек, которые работают над военными беспилотниками, ракетами, истребителями-Stealth, или выполняли другую секретную работу, обнаружило Associated Press.

В поле зрения хакеров попали как сотрудники малых компаний, так и таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics.

Несколько людей работали в отраслевых организациях, были членами советов директоров или работали по контракту в союзных США странах.

«Судя по всему, их целями были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также люди, которые работают в этих программах», - заявил бывший высокопоставленный советник Управления директора национальной разведки США Чарльз Совелл, который ознакомился со списком имен, предоставленным Associated Press.

«Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона скомпрометирована. Вот что действительно пугает», - сказал Совелл, который сам стал мишенью хакеров.

Работа большинства из людей, оказавшихся в поле зрения хакеров, носит секретный характер.

Однако, как показывает проведенный информагентством анализ, до 40 процентов из них кликнули на фишинговую ссылку хакеров. Это было первым шагом для потенциального доступа кибершпионов к личному аккаунту электронной почты или компьютерных файлов.