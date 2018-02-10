Разведслужбы США заплатили $100 тысяч россиянину, пообещавшему вернуть секретное кибероружие - СМИ

22:00, 10 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

Читайте такжеАгентство нацбезопасности США удалило данные многолетней разведкиОб этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах. Имя россиянина не приводится.

Собеседники издания рассказали, что россиянин связан с хакерами из стран Восточной Европы и представителями спецслужб в Москве. Он также хотел продать АНБ материал с компроматом на президента США Дональда Трампа, однако это не заинтересовало американские спецслужбы. Также гражданин России сообщил АНБ, что располагает информацией о контактах Трампа и его помощников с Москвой.

По словам источников, за свои услуги россиянин попросил $1 млн. Первую часть этой суммы спецслужбы США передали ему в сентябре прошлого года в одном из отелей Берлина, уточнили они. «Вместо украденного программного обеспечения он передал АНБ непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки», - рассказали они.

От дальнейшего общения с российским гражданином американские спецслужбы отказались, опасаясь огласки. Они также полагали, что россиянин мог работать на спецслужбы своей страны, которые и организовали эту операцию, чтобы спровоцировать новый внутриполитический конфликт в США.

Как сообщал УНИАН, в январе директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. Он уточнил, что Россия не оставляет попыток вмешаться в политический процесс в США.

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Теги: #США#АНБ#кибероружие