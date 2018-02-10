Разведслужбы США заплатили $100 тысяч россиянину, пообещавшему вернуть секретное кибероружие - СМИ

По словам источников, за свои услуги россиянин попросил $1 млн. Первую часть этой суммы спецслужбы США передали ему в сентябре прошлого года.

Спецслужбы США заплатили $100 тыс. гражданину России, который пообещал вернуть им похищенное при кибератаке на Агентство национальной безопасности (АНБ) секретное кибероружие.

Читайте такжеАгентство нацбезопасности США удалило данные многолетней разведкиОб этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах. Имя россиянина не приводится.

Собеседники издания рассказали, что россиянин связан с хакерами из стран Восточной Европы и представителями спецслужб в Москве. Он также хотел продать АНБ материал с компроматом на президента США Дональда Трампа, однако это не заинтересовало американские спецслужбы. Также гражданин России сообщил АНБ, что располагает информацией о контактах Трампа и его помощников с Москвой.

По словам источников, за свои услуги россиянин попросил $1 млн. Первую часть этой суммы спецслужбы США передали ему в сентябре прошлого года в одном из отелей Берлина, уточнили они. «Вместо украденного программного обеспечения он передал АНБ непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и предполагаемые данные российской разведки», - рассказали они.

От дальнейшего общения с российским гражданином американские спецслужбы отказались, опасаясь огласки. Они также полагали, что россиянин мог работать на спецслужбы своей страны, которые и организовали эту операцию, чтобы спровоцировать новый внутриполитический конфликт в США.

Как сообщал УНИАН, в январе директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года. Он уточнил, что Россия не оставляет попыток вмешаться в политический процесс в США.