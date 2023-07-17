Сегодняшний инцидент не был воздушной атакой, отметил эксперт.

Вероятнее всего, украинские войска в самом деле стоят за взрывами на Крымском мосту, предположил в эфире "Радио Свобода" военный эксперт Роман Свитан.

Он также обратил внимание, что "хлопок" произошел без объявления оккупантами воздушной тревоги. Поэтому эксперт считает, что сегодняшний инцидент не был воздушной атакой. Атаковать же могли надводными беспилотниками.

"Скорее всего, это снова совместная работа СБУ и ВМС. В таком тандеме они уже провели несколько атак надводными беспилотниками по Севастопольской бухте. У нас есть такие глиссеры-беспилотники, один из них может нести 100-200 кг взрывчатки. Скорее всего их было два, их запускают парами", - пояснил Свитан.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля - главное

Утром 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели новые взрывы. Последний раз объект оккупантов атаковали еще в октябре 2022 года - когда ВСУ освобождали Херсонскую область.

Предварительно известно о повреждении опоры и разрушении части автомобильного полотна. Также сообщалось о двух погибших россиянах.

Официально украинские спецслужбы свою причастность не подтверждают, хотя СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины с применением надводных беспилотников. Известно, что ранее оккупанты неоднократно жаловались на атаки этих БПА.

Надводные беспилотники - как Украина применяет оружие в море

Украинские военно-морские силы неоднократно применяли надводные дроны по Черноморскому флоту России в Крыму. Последний яркий инцидент произошел в мае 2023 года, когда БПА атаковали разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс". На кадрах было четко видно, что по меньшей мере один беспилотник таки попал в корпус российского разведчика.

Одна из масштабных операций на ЧФ России была осуществлена в октябре 2022-го. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

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