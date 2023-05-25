Разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" был атакован якобы в 74 километрах к северу от пролива Босфор.

Неизвестные надводные дроны, вероятно, таки подбили корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс". Военный корреспондент Андрей Цаплиенко показал в Telegram момент атаки.

Утверждается, что на видео - тот самый "Иван Хурс", который, как накануне утверждала российская сторона, избежал атаки морских БПЛА.

На кадрах четко видно, что по меньшей мере один беспилотник таки попал в корпус российского разведчика.

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Атака на Черноморский флот - последние новости

24 мая ряд СМИ сообщали об атаке дронами на разведывательный корабль ЧФ РФ "Иван Хурс" в 74 километрах к северу от пролива Босфор - и в 400 километрах от подконтрольной Украине территории. В России утверждали, что экипажу удалось "отбить" БПЛА, а само судно якобы повреждений не получило.

В ответ оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту под предлогом "учений", а в Черное море срочно выпустили фрегат "Адмирал Макаров" с 8 "Калибрами".

По словам эксперта Александра Коваленко, в составе российского флота есть только еще один корабль подобного проекта (всего за 20 лет таких было построено два), что делает потерю данной единицы в линейке проекта болезненной для РФ.

Потери Черноморского флота - данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 18 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Одна из масштабных операций на ЧФ России была осуществлена в октябре 2022-го. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников были повреждены по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте. Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва".

Как писал российский "Проект" в декабре 2022-го, Черноморский флот РФ потерял в войне с Украиной 15% своего боевого состава.

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