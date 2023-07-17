Источники в СБУ заявили журналистам, что мост атаковали морскими беспилотниками.

Ночной инцидент с незаконным Крымским мостом – это результат специальной операции, проведенной совместно Военно-морскими силами ВСУ и СБУ. Об этом изданию РБК-Украина рассказали источники в Службе безопасности.

"Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", – сообщил неназванный собесеник РБК-Украина.

Издание также напоминает, что ранее глава СБУ Василий Малюк называл российский самострой через Керченский пролив законной военной целью для Украины и обещал рассказать после победы об украинских спецоперациях, связанных с мостом.

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Взрыв на Крымском мосту 17 июля – что известно

Минувшей ночью незаконно построенный россиянами Крымский мост пострадал от новой "бавовны". По словам гауляйтера Крыма Сергея Аксенова, произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Позднее появившиеся в сети фото и видео свидетельствуют о падении в воду как минимум одного пролета автомобильной части моста. Также известно о двух погибших – жителях Белгородской области, которые решили отдохнуть на оккупированной украинской территории.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона заявил, что в Крымский мост мог попасть "Шахед", который россияне запускали по территории Украины.

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