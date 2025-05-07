Дата 7 мая примечательна несколькими украинскими и мировыми праздниками - узнайте, кого нужно поздравить.

О том, что сегодня за праздник отмечают украинцы, хорошо знают жители Прикарпатья. Один большой город празднует годовщину, а христиане вспоминают Иерусалимское чудо. Мы назвали выдающихся именинников этого дня и перечислили важнейшие народные приметы.

Какой сегодня праздник церковный

Православные верующие, которые придерживаются нового церковного стиля, вспоминают о преподобном Иоанне Зедазнийском и чудесном явлении Креста Господнего над Иерусалимом.

По старому стилю наступает не менее важный праздник сегодня - церковный день почитания Иверской иконы Божьей Матери, а также мучеников Саввы Стратилата и Евсевия.

Видео дня

Чтобы узнать подробности о православных обычаях этой даты, рекомендуем прочесть материал о том, какой сегодня церковный праздник наступает в ПЦУ.

Какой сегодня праздник в Украине

Важный праздник сегодня в Украине отмечает один из областных центров. 7 мая - это День города Ивано-Франковска, важного культурно-исторического центра с богатой историей. В честь торжества в центре проходят выставки, ярмарки и различные фестивали, на которые приезжают туристы со всей страны.

Датой основания считается 7 мая 1662 года, когда населенный пункт получил Магдебургское право. На тот момент он назывался Станиславов в честь отца основателя города. В 1962 году Ивано-Франковск получил современное название.

7 мая является датой рождения выдающего соотечественника, зоолога и ботаника Николая Кащенко.

Какой сегодня праздник в мире

Интересный всемирный праздник сегодня - Международный день планетариев. Торжество основано в честь открытия Мюнхенского планетария 7 мая 1925 года, и в этом году отмечает 100-летний юбилей. Лучший способ его отметить - сходить в научно-астрономическое заведение своего города.

Также дата примечательна несколькими национальными торжествами, такими как День весны Шотландии, День молитвы Дании, День психического здоровья детей и молодежи Канады, День печати и книги Литвы, День школьной медсестры США.

Интересно узнать о рожденных в эту дату мировых знаменитостях - это писательница и феминистка Олимпия де Руж, философ Дейвид Хьюм, композитор Йоханнес Брамс, актер Гэри Купер, актриса Энн Бакстер, писатель и поэт Рабиндранат Тагор.

Какой сегодня праздник в народе и что нужно сделать

В народных традициях 7 мая - Праздник овса или Евсеев день. Он считается удачным для посева зерновых культур. Крестьяне в этот день выпасали скот и покупали жеребят. В больших городах устраивались ярмарки, куда приезжали за покупками из сел.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

По народным представления 7 мая нельзя ссориться с близкими, делать дорогостоящие покупки и приглашать домой незваных гостей. Несчастливой дата считается для рыбалки.

Есть об этом дне погодные приметы, проверенные многими поколениями:

пошел дождь - на огородах будет много сорняков;

ночью звезд не видно - к непогоде;

если появилось много мошек и комаров, то овощи хорошо уродят;

после осадков появилась радуга - к потеплению.

Прогноз погоды на 7 мая 2025 года сулит украинцам прохладный день с дождями в восточных и южных областях.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю православная церковь отмечает День ангела таких имен - Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

А вот какой праздник 7 мая отмечают по старому стилю - это именины Акакия, Антона, Давида, Ивана, Иосифа, Михаила, Нила, Семена и Степана.

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