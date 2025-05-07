Пакистан сбил пять индийских истребителей и беспилотник, - CNN

Пакистанские военные заявили, что им удалось сбить три французских истребителя Rafale, один МиГ-29, один Су-30 и БПЛА Heron.

В Пакистане заявили, что в ночь на среду, 7 мая, войска страны сбили пять истребителей ВВС Индии и один беспилотник. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в силовых структурах Пакистана.

Отмечается, что сбитие истребителей и беспилотника произошло в тот момент, когда Индия атаковала Пакистан. Пакистанские военные отчитались, что они уничтожили три французских истребителя Rafale, один МиГ-29, один Су-30 и БПЛА Heron.

В издании поделились, что эту информацию подтвердили сразу двое высокопоставленных представителей пакистанского правительства. Тем не менее пока неизвестно, как и где была уничтожена военная техника Индии.

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До этого в издании сообщали, что в шести населенных пунктах Пакистана в результате индийских ударов погибли 8 человек, а еще 35 человек получили ранения.

В издании добавили, что пресс-секретарь пакистанский генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудри говорил о том, что всего Индия нанесла 24 удара по шести объектам в Пакистане. В Индии же заявляют о том, что были нанесены девять ударов.

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Напомним, что в ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану. Власти Индии заявили о начале операции "Синдор".

Спикер пакистанской армии рассказал, что удары были нанесены по трем локациям в стране. В Clash Report уточнили, что речь идет о Бахвалпуре, Котли и Музаффарабаде. Пакистан пообещал "ответить на эту неспровоцированную агрессию со стороны Индии".

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