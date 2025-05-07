Отмечается, что среди пострадавших - четверо детей. Трех из них экстренно госпитализировали из-за ожогов.

В ночь на 7 мая Россия ударила баллистикой по Киеву. В результате атаки пострадали дети, есть жертвы.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, в результате атаки зафиксированы повреждения в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах. Травмированы семь человек, среди них - четверо детей.

Зато в Государственной службе чрезвычайных ситуаций заявили, что в результате вражеских ударов по Киеву в ночь на 7 мая два человека погибли, пятеро - травмированы, в том числе четверо детей.

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В Святошинском районе зафиксировано попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию.

В Днепровском районе зафиксировано падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Обновлено в 7:13. Кличко уточнил, что количество пострадавших в столице возросло до 8. Госпитализирована еще одна женщина. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализировали четырех пострадавших. Четверым медики оказали помощь на месте.

"Погибли в результате вражеской атаки двое жителей столицы", - добавил мэр.

Атака на Киев 7 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 7 мая, в Киеве прогремели громкие взрывы. Незадолго до этого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В ряде районов вспыхнули пожары.

Днем ранее Россия нанесла баллистический ракетный удар по пригороду Сум. Атака привела к гибели трех человек: молодой женщины, мальчика и мужчины, которые скончались в больнице от полученных ранений.

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