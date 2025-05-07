Денис показал, где прятался во время взрывов.

Украинский радио- и телеведущий Денис Жупник показал, как прятался во время утренней атаки на столицу.

В ночь на 7 мая Россия ударила баллистикой по Киеву. В результате вражеской атаки два человека погибли, восемь пострадавших, в том числе четверо детей. Однако после отбоя тревоги, как и многие украинцы, Денис поехал на рабочий эфир на радио, но россияне снова запустили дроны на город. Во время обстрела мужчина прятался в переходе на улице и записал видео на фоне громких взрывов.

"Вот такое "доброе утро". Приехал на эфир и прячусь. Такая жизнь. Русня - гной!" - подписал видео Жупник.

Что известно о Денисе Жупнике

Денис Жупник - украинский шоумен, участник вокального шоу "Голос страны", актер театра и дубляжа, теле- и радиоведущий. Также ведущий музыкальных премий "M1 Music Awards 2019", "Золотая жар-птица" и многих других проектов.

Напомним, ранее известная актриса Ольга Сумская попала под обстрел на гастролях в городе Каменское. Она сильно испугалась взрывов, которые были совсем рядом.

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