Он также объяснил, почему решил именно там поселиться сейчас.

Известный украинский рэпер Потап, который недавно опроверг слухи о разводе с Настей Каменских, рассказал, в какой стране они сейчас живут.

В последнее время продюсер, который во время войны находится за границей, часто попадает в скандалы и получает немало хейта от украинцев. Однако Потап не обращает внимания на критику и продолжает развивать свою карьеру за пределами Украины. Например, он рассказывал, что открывает свой продюсерский центр в Майами и Барселоне, а на днях стал владельцем ресторана в Испании и имеет еще немало грандиозных планов. Поэтому в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде" рэпер признался, что сейчас живет на три города, чтобы все успеть.

"Мы сейчас живем в разных странах и городах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит", - рассказал Потап.

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Также рэпер добавил, что поддерживает во всем свою жену. И хотя она много лет уже поет, для Потапа каждый выход Каменских на сцену вызывает такие эмоции:

"Настя, когда поет, я рыдаю. Она меня пробирает насквозь. Я за нее волнуюсь, поддерживаю. Я с ней нахожусь в этот момент. Я ею горжусь, она моя муза. Она замечательная".

Напомним, ранее Ирина Горовая назвала песню Потапа и Насти, которая ей никогда не нравилась.

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