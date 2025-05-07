Артистка спела свою известную песню на украинском языке.

Украинская певица Наталья Могилевская представила новую украиноязычную версию своей песни "Я весна", которую впервые спела в 2000 году. В свое время этот трек был настоящим хитом и символом весенней поры.

Премьера композиции и видеоработы состоялась сегодня, 7 мая. Звезда отметила, что клип был сделан исключительно искусственным интеллектом. В нем Наталья играет роль Королевы Весны.

"Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли", - рассказала Могилевская.

Видео дня

Реакция поклонников

Поклонники певицы уже высоко оценили видеоработу и новое звучание любимого трека:

"Просто сказочно! Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас"

"Какая же красота! Все такое весеннее, позитивное, легкое, как зефир"

"Как красиво, нежно, спокойно и трогательно"

"Надеюсь, что так расцветет Украина после войны".

Напомним, ранее певица Елена Тополя перепела "Точку на карте" 2012 года на украинском и поразила новой версией хита.

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