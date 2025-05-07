Украинская певица Наталья Могилевская представила новую украиноязычную версию своей песни "Я весна", которую впервые спела в 2000 году. В свое время этот трек был настоящим хитом и символом весенней поры.
Премьера композиции и видеоработы состоялась сегодня, 7 мая. Звезда отметила, что клип был сделан исключительно искусственным интеллектом. В нем Наталья играет роль Королевы Весны.
"Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает. Когда-то давно в детстве выбрала дарить тепло, любовь и радость людям. Я готова своими руками создавать красоту, исцелять и восстанавливать каждую веточку, каждый дом нашей прекрасной земли", - рассказала Могилевская.
Реакция поклонников
Поклонники певицы уже высоко оценили видеоработу и новое звучание любимого трека:
- "Просто сказочно! Наталья, я люблю безгранично ваши песни и вас"
- "Какая же красота! Все такое весеннее, позитивное, легкое, как зефир"
- "Как красиво, нежно, спокойно и трогательно"
- "Надеюсь, что так расцветет Украина после войны".
Напомним, ранее певица Елена Тополя перепела "Точку на карте" 2012 года на украинском и поразила новой версией хита.